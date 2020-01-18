Москвичам пообещали метель

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в середине следующей недели в Москву придет похолодание и установится облачная и ветреная погода.
Синоптик рассказал, что в начале следующей недели воздух в столице прогреется до плюс четырех, а ночью столбики термометра не опустятся ниже минус пяти. «20 января будет облачно, местами пройдут небольшие осадки. Днем будет от минус одного до плюс одного, а ночью ожидается от минус трех до минус одного. Ветер подует юго-западный со скоростью пять – десять метров в секунду», – добавил Тишковец, передает «Вечерняя Москва».
Во вторник, 21 января, станет теплее, даже ночью будет не ниже плюс двух, однако ветер усилится до 12 метров в секунду.
Синоптик отметил, что в среду погода будет пасмурной с легким ночным морозом, а в четверг в Москву придет метель. «Температура опустится до минус шести, на будущей неделе это будет самая холодная ночь. Днем потеплеет до минус четырех и даже одного градуса тепла», – рассказал он, уточнив, что такая погода сохранится и в пятницу, 24 января.
Ранее власти Москвы объяснили выход на улицы снегоуборочной техники в бесснежную погоду.
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