Путин посетил обновленную экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда

Президент Владимир Путин осмотрел обновленную экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда, который открылся недавно после реконструкции. Глава государства участвует в памятных мероприятиях в Санкт-Петербурге, посвященных 77-й годовщине прорыва ленинградской блокады.

В субботу президент РФ Владимир Путин осмотрел обновленную экспозицию Музея обороны и блокады Ленинграда, который открылся после масштабной реконструкции в сентябре 2019 года. Как передает РИА «Новости», в музее Путина сопровождали его полпред в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об экспонатах и развитии экспозиции рассказывала директор учреждения Елена Лезик.

В обновленном зале музея представлены различные экспонаты, посвященные повседневной жизни блокадников. Среди них: санки со связкой дров, металлический примус, 125 блокадных граммов хлеба. Здесь представлены интерьеры ленинградской квартиры и бомбоубежища, а также блокадной булочной, школьного класса, милицейского кабинета и заводского цеха. Под ногами посетителей, под стеклом – земля с Невского пятачка.

В музее представлены образцы вооружения и техники, предметов быта, форменной одежды тех лет. Часть экспозиции посвящена эвакуации из блокадного города – в частности, здесь можно увидеть детские игрушки с погибшего судна, поднятые со дна Ладожского озера. На экранах в музейном зале демонстрируются кадры блокадной хроники.

Решение об открытии экспозиции было принято еще в конце 1943 года, для ее размещения выбрали здание бывшего Сельскохозяйственного музея в Соляном городке. Торжественное открытие выставки состоялось 30 апреля 1944 года, а в октябре 1945 года она была преобразована в музей. Это был единственный в мире военный музей, созданный в период боевых действий Второй мировой войны.

В 1949 году музей был закрыт на реэкспозицию, а к 1953 году полностью прекратил свое существование. Открытие возрожденного музея состоялось в сентябре 1989 года. За последующие годы в нем было собрано почти 54 тысяч экспонатов, в том числе около 7 тысяч картин и скульптур, около 19 тысяч документальных материалов, более 3,7 тысячи предметов солдатского и блокадного быта, а также около 20 тысяч фотографий, около 500 единиц техники и вооружения.

С июня 2018 года музей был закрыт на очередную реконструкцию, торжественное открытие новой экспозиции состоялось 8 сентября 2019 года. В прошлом году по поручению президента было выделено из резервного фонда 150 миллионов рублей на обновление экспозиции музея.

Развитие музея предполагает создание масштабной экспозиции, посвященной Ленинградской битве, организации выставочных залов и входной зоны, адаптированной для инвалидов. Во внутренних дворах и здании на внутренней территории Соляного городка предполагается разместить крупногабаритные экспонаты, образцы вооружения и военной техники, организовать пространство для проведения памятных мероприятий и воинских ритуалов.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу Путин пообщался с ветеранами Санкт-Петербурга и пообещал помочь 94-летней местной жительнице, которая осталась без льгот и лекарств.

Также президент возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище, к монументу «Рубежный камень» на Невском пяточке в Кировском районе Ленинградской области и ознакомился с проектом творческой команды «Невский баталист» – масштабной трехмерной панорамой «Память говорит. Дорога через войну», которая воссоздает путь солдата от стен родного дома до Рейхстага.

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