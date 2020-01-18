Путин распорядился выплатить ветеранам по 75 тысяч рублей

Единовременная выплата к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне составит по 75 тыс. рублей каждому ветерану и по 50 тыс. рублей труженикам тыла, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений.

Глава государства напомнил, что обычно к годовщине Победы единовременные выплаты составляют по 10 тыс. рублей ветеранам и по 5 тыс. рублей труженикам тыла, передает ТАСС.

«У нас [в этом году] 75 лет Победы, поэтому мы окажем <…> помощь, связанную с этой датой: 75 тыс. рублей выделим ветеранам и всем приравненным к ним категориям, и 50 тыс. – труженикам тыла», – сказал глава государства.

Согласно последним данным Пенсионного фонда России, всего по состоянию на 1 апреля 2019 года в РФ проживали 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны. Из них инвалидов, участников войны – 75 тыс. 495 человек. Ленинградцев-блокадников – 96 тыс. человек, бывших несовершеннолетних узников фашизма – 104 тыс. человек, вдов инвалидов и участников войны – 240 тыс., тружеников тыла – 762 тыс. человек.

Путин в День прорыва блокады Ленинграда впервые вручил медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

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