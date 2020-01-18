Специалисты подсказали, как извлечь максимум пользы из чая

Как известно, чай является одним из самых известных напитков и знаком человеку с древних времен. Помимо целительных свойств, он укрепляет иммунную систему, позволяет сбросить лишние килограммы и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Эксперты рассказали, как именно нужно выбирать и заваривать чай для извлечения максимальной пользы.
Не секрет, что всё нужно употреблять в меру – чая это касается тоже. В день рекомендуется пить от 2 (крепкий) до 4 чашек («слабый») данного напитка. Поскольку в нем содержится кофеин, употреблять чай стоит утром или днем, в ином случае возникают проблемы с засыпанием. Добавление лимона в напиток очень популярно во многих странах, однако исследователи отговаривают от такого шага, ввиду того, что он уменьшает количество антиоксидантов в чае.
Заваривать чай длительное время нельзя, так как различные полифенолы и эфирные масла начинают окисляться, из-за чего вкус портится, а питательная ценность значительно снижается. Оптимальное время для заваривания – 5-7 минут. Лучше всего использовать чайный пакетик лишь один раз, ведь в нем почти не остается полезных веществ, отмечают исследователи. Определенные сорта напитка следует заваривать при разных температурах: классический черный – при 90 градусах, зеленый – при 80-85, а красный и белый – при 60-65. Появление пены является верным признаком правильного заваривания чая, подытожили ученые.
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Последнее: Как известно, чай является одним из самых известных напитков и знаком человеку с древних времен. Помимо целительных свойств, он укрепляет иммунную систему, позволяет сбросить лишние килограммы и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Эксперты рассказали, как именно нужно выбирать и заваривать чай для извлечения максимальной пользы. Не секрет, что всё нужно употреблять в меру – чая это […]
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