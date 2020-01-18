Дженнифер Энистон намерена воссоединиться с Брэдом Питтом

Дженнифер Энистон, которая ранее 6 лет состояла в браке с Брэдом Питом, решила снова его очаровать. Об этом стало известно благодаря одной из знакомых актрисы.

По словам приятельницы американской звезды, она давно работает над осуществлением своего замысла. На ближайшей встрече с Брэдом Питтом на красной дорожке артистка решила выглядеть сногсшибательно, что, как она считает, поможет покорить сердце бывшего мужа. Для этого Дженнифер Энистон часто посещает салон красоты, где испытывает на себе новые процедуры. Как отметила подруга, знаменитость хочет сразить экс-супруга наповал осиной талией, ради которой пришлось многим пожертвовать.

Выяснилось, актриса уже пару недель придерживается очередной модной диеты, по которой нужно употреблять лишь 800 калорий в день. Строгие рекомендации очень сложно соблюдать, но Энистон не сдается.

Возможно, звезда «Друзей» напрасно так сильно старается ради Питта. Согласно утверждению их общих друзей, продюсер практически готов воссоединиться с бывшей избранницей.

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