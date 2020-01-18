Селин Дион потеряла мать: «Уверяю, со мной все в порядке»

Четыре года назад, 16 января 2016 года, Селин Дион потеряла любимого брата Даниэля. А двумя днями ранее — мужа, продюсера Рене Анджелила, с которым певица прожила в браке более 20 лет. Певица очень тяжело переживала смерть мужа и, кажется, оправиться смогла только недавно. Но зимний месяц снова внес свои коррективы: в минувший четверг ушел из жизни еще один самый близкий человек Селин — ее мама.

92-летняя Тереза Тангуэй-Дион скончалась поздно вечером в четверг в Монреале в окружении ближайших родственников, стоящих возле ее кровати. А на следующий день Селин дала концерт в Майами, который посвятила своей родительнице. Перед переполненной ареной American Airlines Дион выступила с эмоциональной речью.

Я почти уверена, что вы слышали новость о том, что моя мама умерла сегодня рано утром, — начала она, что вызвало громкий вздох сожаления в зале.

Но затем она сменила мрачный тон на более ободряющий:

Но уверяю вас, со мной все в порядке, с нами всеми все в порядке, —

Еле сдерживая слезы, Дион продолжала говорить о том, что ее мать была больна довольно долго и что семья знала, что она скоро умрет. Она рассказала, что за два дня до этого семье позвонили медсестры и сказали, что «ее время скоро придет».

Итак, вчера вечером я присоединилась к своим братьям и сестрам в Монреале и провела вечер у ее постели. Мы рассказывали разные истории. Мы пели песни. Мы обнялись и попрощались, — сказала она и добавила.

Мы почти уверены, что мама ждала, когда мы соберемся вот так — все вместе, —

именно эта строчка вызвала наибольшую реакцию у поклонников.

Тереза Тангуэй-Дион, которую среди близких звали просто мадам Дион, была матерью 14 детей, работала телеведущей и была увлеченным филантропом. Селин часто брала свою мать на свои выступления и фотографировалась с ней на многих мероприятиях на красной ковровой дорожке.

Селин Дион хватило силы, чтобы продолжить выступление. На сцене она блистала в соблазнительном красном платье с блестками и разрезом от бедра и остноносых туфлях на высоком каблуке. Шоу в Монреале было частью ее мирового тура Courage World Tour, которое началось в сентябре в Квебеке, а закончится 18 сентября 2020 года.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Четыре года назад, 16 января 2016 года, Селин Дион потеряла любимого брата Даниэля. А двумя днями ранее — мужа, продюсера Рене Анджелила, с которым певица прожила в браке более 20 лет. Певица очень тяжело переживала смерть мужа и, кажется, оправиться смогла только недавно. Но зимний месяц снова внес свои коррективы: в минувший четверг ушел из […]