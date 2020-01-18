Польша составила список объектов культуры, которые она считает утраченными из-за СССР

МИД Польши опубликовал на своей странице в Twitter перечень объектов культурного наследия страны, которые ведомство считает утраченными по вине СССР.
По заявлению министерства, польская культура «понесла огромные потери» из-за действий советских властей.
В список вошли картины: «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Мадонна с младенцем и попугаем в пейзаже» неизвестного художника XVI века, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, «Портрет Иоганна фон Шварцвальдта» Ганса Гольбейна, «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего, «Диптих зимних полей» голландского художника XV века.
🇵🇱 culture suffered tremendous losses due to Soviet actions.
⚫Special NKVD units looted valuable pieces of Poland’s Art – many of which are still in 🇷🇺.
⚫Red Army and NKVD repeatedly destroyed and confiscated what Germans couldn’t rob or burn down.#liberationWITHOUTfreedom pic.twitter.com/Fa8qUNnqQK
— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) January 18, 2020
По утверждению польского МИДа, «специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польского искусства, многие из которых до сих пор находятся в России. Красная Армия и НКВД неоднократно уничтожали и конфисковывали то, что немцы не могли ограбить или сжечь».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: МИД Польши опубликовал на своей странице в Twitter перечень объектов культурного наследия страны, которые ведомство считает утраченными по вине СССР. По заявлению министерства, польская культура «понесла огромные потери» из-за действий советских властей. В список вошли картины: «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Мадонна с младенцем и попугаем в пейзаже» неизвестного художника XVI века, «Девочка с голубем» […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Девушка умерла в центре Москвы от передозировки наркотиком / 29 ноября
- У отравившихся водой в Кизляре обнаружили дизентерию / 17 января
- Обвинение запросило для фигурантов дела «Сети» от 6 до 18 лет колонии / 26 декабря
- DT — Еврокомиссия обвинила Путина в искажении истории Второй мировой войны / 16 января
- Драка между школьниками под Тверью закончилась поножовщиной / 14 января
- Названы первые победители третьего сезона «Лидеров России» / 16 января
- Штрафы до 10 тыс. минимальных зарплат и до семи лет тюрьмы. Бородянский представил законопроект о дезинформации / 17 января
- Блогеров удивил способ перевозки детей в украинском селе / 18 декабря