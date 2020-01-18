Польша составила список объектов культуры, которые она считает утраченными из-за СССР

18.01.2020, 15:57, Новости дня

МИД Польши опубликовал на своей странице в Twitter перечень объектов культурного наследия страны, которые ведомство считает утраченными по вине СССР.

По заявлению министерства, польская культура «понесла огромные потери» из-за действий советских властей.

В список вошли картины: «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Мадонна с младенцем и попугаем в пейзаже» неизвестного художника XVI века, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца, «Портрет Иоганна фон Шварцвальдта» Ганса Гольбейна, «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего, «Диптих зимних полей» голландского художника XV века.

🇵🇱 culture suffered tremendous losses due to Soviet actions.

⚫Special NKVD units looted valuable pieces of Poland’s Art – many of which are still in 🇷🇺.
⚫Red Army and NKVD repeatedly destroyed and confiscated what Germans couldn’t rob or burn down.#liberationWITHOUTfreedom pic.twitter.com/Fa8qUNnqQK

— Ministry of Foreign Affairs 🇵🇱 (@PolandMFA) January 18, 2020

По утверждению польского МИДа, «специальные подразделения НКВД разграбили ценные произведения польского искусства, многие из которых до сих пор находятся в России. Красная Армия и НКВД неоднократно уничтожали и конфисковывали то, что немцы не могли ограбить или сжечь».



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Последнее: МИД Польши опубликовал на своей странице в Twitter перечень объектов культурного наследия страны, которые ведомство считает утраченными по вине СССР. По заявлению министерства, польская культура «понесла огромные потери» из-за действий советских властей. В список вошли картины: «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Мадонна с младенцем и попугаем в пейзаже» неизвестного художника XVI века, «Девочка с голубем» […]

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