В Харькове мужчина на работе угрожал взорвать гранату, дома у него изъяли арсенал боеприпасов

Утром 17 января 31-летний житель Харькова позвонил в полицию и сообщил, что у него есть граната, которую он намерен взорвать на своем рабочем месте. Об этом 18 января проинформировала полиции Харьковской области.
Прибывшие на вызов правоохранители изъяли у мужчины гранату Ф-1 с запалом.
Полицейские провели осмотр его квартиры и обнаружили там более 400 боеприпасов, магазин от автомата Калашникова с патронами и металлический предмет, похожий на нунчаки.
Как пояснил задержанный, патроны и гранату он привез в 2014 году из зоны операции Объединенных сил, где служил в составе бригады, и хранил их по месту проживания. Цель своего поступка мужчина объяснить не смог.
Изъятое направили на исследование.
Фото: hk.npu.gov.ua
Правоохранители открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Утром 17 января 31-летний житель Харькова позвонил в полицию и сообщил, что у него есть граната, которую он намерен взорвать на своем рабочем месте. Об этом 18 января проинформировала полиции Харьковской области. Прибывшие на вызов правоохранители изъяли у мужчины гранату Ф-1 с запалом. Полицейские провели осмотр его квартиры и обнаружили там более 400 боеприпасов, магазин […]
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