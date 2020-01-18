В московском аквапарке пострадал ребенок

В столичном аквапарке четырехлетняя девочка получила сильные гематомы, ее чуть не засосало в трубу.
По данным «Рен ТВ», нога девочки попала в сливную трубу бассейна, однако ребенка удалось быстро достать из воды. После этого родители отвезли дочь в больницу.
Отмечается, что ЧП произошло в аквапарке на территории комплекса «Лужники». Другие остоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось, что подросток, пострадавший в аквапарке в Новосибирске, умер.
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Последнее: В столичном аквапарке четырехлетняя девочка получила сильные гематомы, ее чуть не засосало в трубу. По данным «Рен ТВ», нога девочки попала в сливную трубу бассейна, однако ребенка удалось быстро достать из воды. После этого родители отвезли дочь в больницу. Отмечается, что ЧП произошло в аквапарке на территории комплекса «Лужники». Другие остоятельства произошедшего выясняются. Ранее сообщалось, […]
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