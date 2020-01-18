Немецкие СМИ сообщили об участии Сараджа и Хафтара в саммите в Берлине

Глава Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж примут участие в международной конференции в Берлине, хотя изначально это не планировалось, информирует немецкий журнал Der Spiegel.

«То, что лидеры двух противоборствующих лагерей Ливии прибудут в Германию, изначально не было предусмотрено, но РФ и другие игроки настояли на этом», – сказано в издании, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии.

Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. Стороны конфликта не смогли прийти к согласию, Хафтар отказался подписывать итоговый документ.

Позже Германия объявила новую конференцию по Ливии. Хафтар в качестве условия для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии потребовал полного разоружения действующих в стране военизированных формирований в срок до 90 дней.

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