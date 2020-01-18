Немецкие СМИ сообщили об участии Сараджа и Хафтара в саммите в Берлине

Глава Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия Фаиз Сарадж примут участие в международной конференции в Берлине, хотя изначально это не планировалось, информирует немецкий журнал Der Spiegel.
«То, что лидеры двух противоборствующих лагерей Ливии прибудут в Германию, изначально не было предусмотрено, но РФ и другие игроки настояли на этом», – сказано в издании, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что Владимир Путин примет участие в международной конференции по Ливии.
Напомним, 13 января в Москве состоялись переговоры по ситуации в Ливии. Стороны конфликта не смогли прийти к согласию, Хафтар отказался подписывать итоговый документ.
Позже Германия объявила новую конференцию по Ливии. Хафтар в качестве условия для продолжения переговоров и подписания соглашения о перемирии потребовал полного разоружения действующих в стране военизированных формирований в срок до 90 дней.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В столичном аквапарке четырехлетняя девочка получила сильные гематомы, ее чуть не засосало в трубу. По данным «Рен ТВ», нога девочки попала в сливную трубу бассейна, однако ребенка удалось быстро достать из воды. После этого родители отвезли дочь в больницу. Отмечается, что ЧП произошло в аквапарке на территории комплекса «Лужники». Другие остоятельства произошедшего выясняются. Ранее сообщалось, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Здание мы отжали. Хороший особнячок, центр». Корпуса больницы ГОКБ №1, где массово увольняют врачей, отдадут центру Нюты Федермессер / 19 декабря
- Символом 2019 года сочли «драку» Зеленского с Трампом на Красной площади / 23 декабря
- Мочившийся в вино для РФ экс-директор «Рустави 2» решил бежать из Грузии / 1 декабря
- Реформы превратили затхлое болото украинской политики в водопад взаимных обид и обвинений – политолог Олещук / 26 ноября
- В Балашихе загорелся храм Преображения Господня ХVIII века / 30 ноября
- США выслали китайских дипломатов за шпионаж / 15 декабря
- США намерены выделить $250 млн в качестве новой военной помощи Украине – Пентагон / 5 декабря
- Эксперт объяснил скандальное поведение Лукашенко ожиданием приезда Помпео / 31 декабря