Путин поможет оставшейся без льгот 94-летней петербурженке

Президент Владимир Путин пообещал помочь 94-летней петербурженке, которая живет без льгот и без лекарств. О женщине рассказала ее дочь, которая поговорила с президентом во время его общения с ветеранами Санкт-Петербурга в рамках памятных мероприятий по случаю Дня прорыва блокады Ленинграда.

В субботу президент РФ Владимир Путин во время общения в Санкт-Петербурге с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических организаций узнал о 94-летней петербурженке, которая живет без льгот и без лекарств. Он пообещал помочь. Президент участвует в памятных мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда.

Как сообщил «Пятый канал», о блокаднице сообщила ее дочь Надежда Панченко. В какой-то момент она подошла к президенту, чтобы рассказать историю своей семьи.

Ранее в субботу Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. В траурной процессии главу государства сопровождали губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, а также несколько жителей блокадного Ленинграда и ветеранов обороны города.

Также в субботу Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пяточке в Кировском районе Ленинградской области.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в субботу президент ознакомился с проектом творческой команды «Невский баталист» – масштабной трехмерной панорамой «Память говорит. Дорога через войну», которая воссоздает путь солдата от стен родного дома до Рейхстага.

Блокада Ленинграда, которая длилась 872 дня, одна из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны. Операция «Искра» по прорыву кольца вокруг города проходила 12-18 января 1943 года на Невском пятачке и победоносно завершились встречей подразделений Волховского и Ленинградского фронтов в районе деревни Марьино. Полностью блокада была снята через год, 27 января 1944 года.

Владимир Путин – ленинградец, родившийся в 1952 году – регулярно участвует в памятных мероприятиях, связанных с событиями блокады.

Для Путина бои на Невском пятачке – в том числе и часть семейной истории. На этом плацдарме воевал и был ранен его отец – Владимир Спиридонович Путин, портрет которого президент каждый год несет во время акции «Бессмертный полк». Мать Путина провела в Ленинграде всю блокаду и испытала все ее тяготы.

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