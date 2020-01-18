ФСБ запретила въезд в Россию до 2054 года журналисту Крым.Реалии

ФСБ запретила въезд на территорию России и аннексированного Крыма украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову, который сотрудничает с проектом Радио Свобода/Радио Свободная Европа Крым.Реалии, сообщает редакция.

В постановлении, которое пограничники вручили Ибрагимову на границе Крыма с Херсонской областью, сказано, что въезд запрещен до конца мая 2054 года. По словам журналиста, все проходило вежливо, но внятного объяснения, с чем связан запрет, нет ни в постановлении, ни в устном объяснении.

Сам он связывает это со своей журналисткой деятельностью и работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России. Он также сообщил, что у него сняли отпечатки пальцев, сфотографировали и отпустили.

В ноябре 2018 года ФСБ до 2028 года запретила въезд в Россию украинской журналистке Алене Савчук, которая также сотрудничает с Крым.Реалии. Савчук в Крыму несколько лет занималась освещением преследований крымскотатарских активистов и политически мотивированных судебных процессов.

Международные правозащитные организации и страны Запада неоднократно обращали внимание на то, что российские органы власти в аннексированном Крыму препятствуют деятельности журналистов.

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