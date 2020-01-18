«Укроборонпром» уволил директора авиазавода, сфотографировавшегося в форме российского военного летчика

15 января генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус издал приказ об увольнении директора авиационного предприятия «Завод 410 ЦА» Алексея Попова, сообщила пресс-служба концерна.

«Решение принято на основании заявления Алексея Попова по взаимному согласию обеих сторон. Исполняющим обязанности генерального директора предприятия назначен первый заместитель Владимир Хомко», – сказано в релизе.

Согласно сообщению «Укроборонпрома», Попов работал на этой должности с 9 января.

Главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов сообщил в Facebook, что Попова уволили из-за его фото в форме российского военного летчика.

«Попов не прошел спецпроверку СБУ из-за этого фото, и хочу поблагодарить Службу безопасности Украины за профессиональную работу. Я согласен с решением об увольнении директора предприятия государственного оборонного концерна. Эта фотография, как сообщают источники «Цензор.НЕТ», сделана на авиационной выставке МАКС-2015 в августе 2015 года под Москвой. Алексей Попов (справа) купил костюм российского пилота. Он стоит рядом с отцом», – написал он.

Эта фотография обернулась грандиозным скандалом, в результате которого спустя 6 дней после назначения был уволен с… Posted by Юрий Бутусов on Reede, 17. jaanuar 2020

Отец Попова Виктор является председателем правления компании FED, которая специализируется на разработке, производстве, сервисном обслуживании и ремонте агрегатов авиационного, космического и общемашиностроительного назначения.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: 15 января генеральный директор госконцерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус издал приказ об увольнении директора авиационного предприятия «Завод 410 ЦА» Алексея Попова, сообщила пресс-служба концерна. «Решение принято на основании заявления Алексея Попова по взаимному согласию обеих сторон. Исполняющим обязанности генерального директора предприятия назначен первый заместитель Владимир Хомко», – сказано в релизе. Согласно сообщению «Укроборонпрома», Попов работал на этой должности с […]