В Гидрометцентре выяснили, когда в Центральную Россию придёт настоящая зима

Сотрудники Гидрометцентра рассказали, когда в Центральной части Российской Федерации ухудшатся погодные условия. Как оказалось, уже в середине следующей недели стоит ожидать похолодание и снег.
Впрочем, сильной минусовой температуры точно не будет – максимум минус 6 градусов. В Москве с понедельника установится холодная погода – до -4 градусов ночью и мелкие осадки. Лишь к среде, 22 января, стоит ожидать крупных осадков. Ближе к концу недели ночная температура в столице опустится до -6 — -8 градусов.
Аналогичное ухудшение погодных условий стоит ожидать и на всей территории Владимирской области. Например, в четверг 23 января температура составит минус 3 градуса. Что касается Тверской, Калужской и Тульской областей, то в данных регионах будет немного теплее – минус 1-2 градуса. Эксперты не уточнили, до какого периода должна продлиться такая погода.
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Последнее: Сотрудники Гидрометцентра рассказали, когда в Центральной части Российской Федерации ухудшатся погодные условия. Как оказалось, уже в середине следующей недели стоит ожидать похолодание и снег. Впрочем, сильной минусовой температуры точно не будет – максимум минус 6 градусов. В Москве с понедельника установится холодная погода – до -4 градусов ночью и мелкие осадки. Лишь к среде, 22 […]
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