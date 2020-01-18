ГБР Украины заявило о возможности принудительной доставки Порошенко на допрос

В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины сообщили, что бывший президент страны Петр Порошенко уже 27 раз проигнорировал требование прибыть на допрос и дать свидетельские показания.

«Порошенко не явился на вызовы 27 раз в 16 уголовных производствах», – говорится в видео на Youtube-канале ГБР, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в последний раз экс-президент проигнорировал вызовы на 16 и 17 января. «Таким образом, бывший президент Украины, а ныне народный депутат неоднократно нарушил нормы уголовно-процессуального законодательства», – подчеркнули в ГБР.

Там также сообщили, что следующие допросы Порошенко назначены на 21 и 24 января. «Предупреждаю, что в соответствии со статьями 139 и 140 Уголовно-процессуального кодекса Украины в случае неявки без уважительных причин к следователю, к свидетелю может быть применен привод», – сказано в заключении видео.

Ранее сообщалось, что против Порошенко расследуется уже 13 уголовных дел, госбюро подтвердило, что дел не меньше 11.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как влиятельные враги готовят Порошенко тюрьму.

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Последнее: В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины сообщили, что бывший президент страны Петр Порошенко уже 27 раз проигнорировал требование прибыть на допрос и дать свидетельские показания. «Порошенко не явился на вызовы 27 раз в 16 уголовных производствах», – говорится в видео на Youtube-канале ГБР, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что в последний раз экс-президент проигнорировал вызовы […]