Министерство иностранных дел Польши составило и опубликовало список объекты культурного наследия, которые она считает утраченными из-за деятельности СССР.

Варшава заявила, что «в результате деятельности СССР пострадала польская культура». «Подразделения НКВД реквизировали произведения искусства, многие из которых до сих пор находятся в России», – передает ТАСС заявление МИД Польши.

«Красная армия и НКВД во многих случаях уничтожали и конфисковывали то, что не удалось украсть или сжечь Германии», – утверждается в сообщении.

В опубликованной польским внешнеполитическим ведомством инфографике под названием «Потери культурных ценностей в результате деятельности СССР» приведены следующие примеры: картины «Мадонна Глоговская» Лукаса Кранаха Старшего, «Девочка с голубем» Антуана Пэна, «Птичий двор» Даниэля Шульца и «Лесной пейзаж» Яна Брейгеля Старшего.

Заявление польского МИДа продолжает дискуссию в связи с 75-летием освобождения Варшавы от нацистов Красной армией 17 января 1945 года. На официальном уровне республика не отмечает эту дату, утверждая, что красноармейцы не освободили польскую столицу от фашизма, а якобы вновь оккупировали ее. Польские власти накануне заявили, что Красная армия «освободила Варшаву от немецкой оккупации, но не принесла полякам свободу».

Между тем Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы. Архивные документы свидетельствуют о варварстве фашистов в концлагерях, героизме Красной армии.





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