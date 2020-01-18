Руководитель OnePlus Пит Лау показал преимущества дисплея 8-й версии смартфона

Руководитель компании Пит Лау разместил в Twitter несколько сюжетов, с помощью которых продемонстрировал преимущества дисплея новых смартфонов. Экраны будут установлены в версиях OnePlus 8 и 8 Pro.
На первом видео можно увидеть способности дисплея с обновленным процессором MEMC, который корпорация целенаправленно смоделировала для ожидаемых гаджетов. Он создает дополнительные фото в роликах, запечатленных в 30 fps или 60 fps для показа в 120 fps. Подобную технологию имеют некоторые модели телевизоров.
Кроме этого, Пит Лау провел сравнение жидкокристаллического экрана смартфона с частотой обновления 120 Гц с простым на 60 Гц. Выпуск OnePlus 8 должен состояться в мае этого года.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Руководитель компании Пит Лау разместил в Twitter несколько сюжетов, с помощью которых продемонстрировал преимущества дисплея новых смартфонов. Экраны будут установлены в версиях OnePlus 8 и 8 Pro. На первом видео можно увидеть способности дисплея с обновленным процессором MEMC, который корпорация целенаправленно смоделировала для ожидаемых гаджетов. Он создает дополнительные фото в роликах, запечатленных в 30 fps […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Пикантное декольте вдовы Круга свело с ума поклонников / 5 декабря
- В Якутии город Мирный остался без электричества после обстрела трансформатора / 4 января
- Мнение: Три фактора будущего для Союзного государства / 25 ноября
- «Не провоцировать чилийские события»: / 26 ноября
- Диетолог рассказала, почему бросившие курить люди набирают вес / 22 декабря
- В Бурятии жители обнаружили растерзанное собаками тело младенца / 17 декабря
- Мнение: Удар состоялся: варианты дальнейшей мести Ирана американцам / 9 января
- Руководитель Lamborghini рассказал о планах компании на новые модели / 24 декабря