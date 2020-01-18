Руководитель OnePlus Пит Лау показал преимущества дисплея 8-й версии смартфона

Руководитель компании Пит Лау разместил в Twitter несколько сюжетов, с помощью которых продемонстрировал преимущества дисплея новых смартфонов. Экраны будут установлены в версиях OnePlus 8 и 8 Pro.

На первом видео можно увидеть способности дисплея с обновленным процессором MEMC, который корпорация целенаправленно смоделировала для ожидаемых гаджетов. Он создает дополнительные фото в роликах, запечатленных в 30 fps или 60 fps для показа в 120 fps. Подобную технологию имеют некоторые модели телевизоров.

Кроме этого, Пит Лау провел сравнение жидкокристаллического экрана смартфона с частотой обновления 120 Гц с простым на 60 Гц. Выпуск OnePlus 8 должен состояться в мае этого года.

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Последнее: Руководитель компании Пит Лау разместил в Twitter несколько сюжетов, с помощью которых продемонстрировал преимущества дисплея новых смартфонов. Экраны будут установлены в версиях OnePlus 8 и 8 Pro. На первом видео можно увидеть способности дисплея с обновленным процессором MEMC, который корпорация целенаправленно смоделировала для ожидаемых гаджетов. Он создает дополнительные фото в роликах, запечатленных в 30 fps […]