Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском кладбище

Президент Владимир Путин в годовщину прорыва блокады Ленинграда возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

Глава государства установил венок у подножия памятника. На пути к монументу президент также возложил цветы к одной из братских могил, где захоронен его брат Виктор, умерший в блокадном городе в малолетнем возрасте зимой 1942 года, передает ТАСС.

Отмечается, что при возложении венка Путина сопровождали губернатор Петербурга Александр Беглов, полномочный представитель президента в СЗФО Александр Гуцан, а также несколько жителей блокадного Ленинграда и ветеранов обороны города. Все они прошли 300-метровую аллею вдоль братских могил от Вечного огня к монументу, а после церемонии президент пообщался с горожанами, которые собрались у монумента.

Пискаревское кладбище – крупнейшее братское захоронение Второй мировой войны. Массовые захоронения на Пискаревке, на северной окраине Ленинграда, проводились в самую суровую блокадную зиму 1941-1942 годов. Тогда ежедневно от голода, холода и бомбежек умирали несколько тысяч человек. Пока установлено только около 150 тыс. имен людей, похороненных на Пискаревке, но поиски продолжаются.

Ранее Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Кировском районе Ленинградской области.

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