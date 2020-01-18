Мнение: Ой, кажется жизнь продолжается!

51-летняя Светка Бондарчук, известная сначала своим замужеством с сыном великого режиссёра Бондарчука Федькой, а теперь — половой связью с альфонсом-фотографом, в ответ на мнение адекватных людей заявила:

«У нормальных женщин в 50 жизнь продолжается».

Я целую минуту думала и никак не могла вспомнить, чем же эта пошлая фраза мне так знакома, и почему меня чуть не вывернуло наизнанку от Светкиного заявления?



Фото: Соцсети

Только через минуту мучений я вспомнила: в сорок лет жизнь только ведь начинается!

Вот оно как: в 40 только началась, а в 50 продолжается.

Со Светки Бондарчук теперь можно смело писать продолжение фильма «Москва слезам не верит». Катерина, залетев в молодости от Родиона, в 40 лет нашла пьяного Гошу и решила, что жизнь у неё только вот-вот началась.

Вспомним жизненный путь Катерины. Её есть, за что уважать.

Понаехав и не поступив в институт, девушка чуть не стала богемной эскортницей и оказалась с ребёнком на руках в общаге, откуда её вот-вот выпрут. Асоциальный элемент, залетайка, необразованная курица без мозгов уже во второй серии смогла выучиться, сделать карьеру, получить «двушку» в Черёмушках, купить Жигули и стать директором комбината.

И дочь у неё — хорошая.

И тут появляется Гоша. Он же — Гога и прочее.

Выпивающее, скудно образованное чмо, которое навязчиво ищет секс в электричке, идущей из области. Вместо карьеры он выбрал труд не головой, а руками. Вместо денег — коммуналку с соседкой-процентщицей. Досуг — с коллегами-неудачниками, которые своими диссертациями обязаны не своему таланту, а прибору, собранному руками пьяного слесаря.

И вот тут Катерина, оказавшись на одном диване с Георгием, решает, что теперь у неё жизнь только и началась.



Ой, кажется жизнь начинается! Фото: Соцсети

То есть, карьера, деньги, ребёнок — это всё было не про жизнь. Член слесаря Гоши — настоящая жизнь.

Точно так же рассуждает и курица Светка, которой уже за полтос. В сорок лет её бросил муж, она нашла себе член безработного альфонса-фотографа, и бабка теперь уверена, что «у нормальных женщин в 50 жизнь продолжается».

Баб Свет, ты серьёзно?!

Ты считаешь жизнью Эскортограм, где вываливаешь свои полуголые фотографии, сутками обрабатывая их в фоторедакторе?

У нормальных женщин во взрослом возрасте в приоритете другие ценности: деньги, связи, карьера или дети-внуки, но никак не отфотошопленная пися в соцсетях для эскортниц.

Да и половая жизнь женщины — нормальной женщины! — это то, что должно оставаться в спальне, но никак не быть поводом для повышения самооценки путём публичного обсуждения.

Да и какая, собственно, тут может быть самооценка, если тебя дерут лишь из-за денег?

«Вы можете жить так, как вам хочется, но не стоит осуждать и давать советы другим. Если ваша жизнь закончится в 50, это ваш выбор. У нормальных женщин она продолжается».

Светка ставит знак равенства между половой жизнь и жизнью вообще. Как и героиня фильма Катерина, кстати. Для них жизнь — это половое счастье, когда их дерут. Для нормальных женщин жизнь — это всё-таки про диаметрально противоположное.

Жаль, что дожив до пенсии, Светка этого так и не поняла. Поэтому она так и останется Светкой, отчество которой никто не знает.

А про что ваша жизнь? Сколько вам лет? Что для вас главное в жизни?

Источник: Лена Миро

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