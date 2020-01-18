Появилось видео поражения мишени комплексом «Игла-С»

18.01.2020, 15:05, Новости дня

В Сети появилось видео испытаний новейшего переносного зенитного ракетного комплекса «Игла-С».

На кадрах, опубликованных телеканалом «Звезда», ракета, выпущенная из ПЗРК, поражает мишень, имитирующую вражескую технику.

ПЗРК «Игла» предназначен для поражения низколетящих воздушных целей в условиях воздействия ложных тепловых помех. Модификация «Игла-С» имеет более мощную боевую часть и способна всеракурсно поражать цели, включая малоразмерные.



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