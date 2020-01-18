В Сети опубликовали фото несостоявшегося рестайлинга «Нивы»

18.01.2020, 15:04, Разное

Сотрудники издания «Русский автомобиль» поделились уникальными архивными снимками АвтоВАЗа, на которых запечатлена рестайлинговая версия «Нивы». Как оказалось, она была подготовлена в дизайн-центре предприятия еще более 30 лет назад.
В сравнении с классической версией транспортного средства 1977 года выпуска, у данного макета была серьёзно переработана передняя и задняя части. Некоторые элементы, например, вертикальные фонари и доходящая до бампера дверца багажника впоследствии были воплощены в обновленной ВАЗ-21213, производство которой стартовало в начале 90-х. Отметим, что нынешний ВАЗ-21214 получил лишь небольшие изменения. Что касается решений в передней части, то они так и не были воплощены в каком-либо автомобиле.

Дизайнеры автоконцерна решили сделать данную версию схожей с японскими внедорожниками 80-х годов, среди которых Mitsubishi Pajero L040 или Toyota Land Cruiser J60. На фотографии заметно отчетливое разделение по продольной оси на капоте, а это означает, что данные элементы выполнены из макетного пластилина. Проще говоря, это поисковый образец.



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