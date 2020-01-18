У ВСУ девять машин сломались из-за некачественного топлива

18.01.2020, 14:58, Новости дня

Некачественное топливо привело к выходу из строя девяти машин вооруженных сил Украины, сообщил офицер пресс-службы Народной милиции провозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«15 января в 59-й бригаде в результате заправки некачественным топливом вышли из строя шесть БМП и три грузовых автомобиля», – приводит его слова «Луганский информационный центр».

В октябре ВСУ не получили 48 бронетранспортеров из-за того, что производитель машин закупил не ту сталь.



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