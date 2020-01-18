В Ростове-на-Дону оперативники тайно следили за активисткой «Открытой России» в спальне

В Ростове-на-Дону оперативники вели тайную видеозапись в спальне активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко, которая проходит по делу о деятельности организации, признанной в РФ нежелательной. Об этом написала на своей странице в Facebook ее дочь Влада. По ее словам, слежка велась по решению суда.

Адвокат Анастасии Сергей Бадамшин заявил, что аппаратуру установили тайно, проникнув в квартиру активистки без ее разрешения.

«Полгода до ареста мамы в ее спальне стояла видеокамера, установленная там по решению суда для слежки за опасным преступником. Об этом мы узнали осенью, а с видео мама начала знакомиться сегодня. На этих фото вся палитра эмоций мамы, когда она увидела себя в материалах дела в нижнем белье», — написала девушка.

21 января в отношении Шевченко было заведено уголовное дело по статье за деятельность нежелательной организации. Это стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России.

Шевченко обвиняют в том, что она координировала дебаты движения в Таганроге и организовала «собрание-лекцию» перед выборами в ростовское заксобрание.

У Шевченко была 17-летняя дочь Алина, которая находилась в интернате для детей с особенностями развития. 30 января 2019 года она заболела, и Шевченко разрешили навестить дочь. 31 января девочка умерла. 4 февраля Шевченко отпустили из-под ареста на похороны дочери.

Активистка находится под домашним арестом до 20 марта.

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