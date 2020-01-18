Разумков: Считаю, что императивный мандат – это правильная история

В интервью основателю издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил мнение, что нардеп от «Слуги народа» Богдан Яременко поступил правильно, написав заявление о сложении полномочий председателя комитета по вопросам внешней политики из-за секс-скандала.

Законодательной нормы, которая бы предусматривала, что Яременко должен уйти с парламента в связи с этой ситуацией нет, подчеркнул Разумков.

«Меня критикуют коллеги, но я считаю, что императивный мандат – это правильная история. Если ты пришел с определенной политической силой, а потом понял, что вам не по пути, – напиши заявление, сложи мандат и пойди создай свою [партию], иди с ней на выборы и доказывай, что ты более правильный… Но пока ситуация вот такая”, – добавил он.

Разумков: С Богданом рабочие отношения. Мы часто друг с другом не соглашаемся, назовем это так. Но драк с ним не было. Читайте полную версию интервью

В октябре 2019 года издание «Буквы» опубликовало фото нескольких телефонных переписок, которые Яременко вел в Верховной Раде. Предположительно, он договаривался с проституткой о встрече. У другой девушки он спрашивал, «сколько денег ей нужно в месяц».

После публикаций в СМИ Яременко заявил, что инцидент был провокацией. «После того как несколько коллег по фракции стали жертвами любителей подглядывать и читать через плечо, мы применили определенные меры предосторожности и теперь знаем, когда «журналисты» подсматривают в наши телефоны. Получив такой сигнал, я совершил провокацию и позволил сфотографировать сфабрикованные «переписки», – написал нардеп в Facebook. Позже он удалил это сообщение, а в другом попросил прощения за ранее опубликованный пост.

С трибуны Рады депутат извинился перед семьей, избирателями и фракцией. Также он заявил, что его переписку украли, а за ее публикацию журналистам грозит от трех до семи лет. Совладелец «Букв» Екатерина Рошук ответила, что редакция готова судиться.

После скандала фракция «Слуга народа» решила избрать вместо Яременко другого главу комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

14 января 2020 года Яременко впервые за длительное время после секс-скандала выступил в Верховной Раде. Его речь встретили криками «Ганьба!».

17 января Верховная Рада уволила Яременко с должности главы комитета по вопросам внешней политики и назначила на этот пост нардепа от «Слуги народа» Александра Мережко.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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