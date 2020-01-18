Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин наметил перестановки в правительстве страны. СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.
По данным издания, министр финансов России Антон Силуанов уйдет с поста первого заместителя председателя правительства, который он прежде совмещал с работой главы ведомства. Вместо него освободившееся место может занять помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов. А полномочия Голодец могут взять на себя другие вице-премьеры.
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