Двое чиновников не войдут в состав нового правительства России

18.01.2020, 14:42, Разное

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин наметил перестановки в правительстве страны. СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК.

По данным издания, министр финансов России Антон Силуанов уйдет с поста первого заместителя председателя правительства, который он прежде совмещал с работой главы ведомства. Вместо него освободившееся место может занять помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов. А полномочия Голодец могут взять на себя другие вице-премьеры.



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