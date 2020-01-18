Трюдо объявил о выделении компенсации семьям канадцев, погибших в катастрофе МАУ в Иране

Правительство Канады выделит по 25 тыс. канадских долларов (около $19 тыс.) семьям 57 граждан и 29 постоянных жителей страны, погибших в катастрофе самолета Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины», который разбился в Иране 8 января.

Об этом премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил 17 января, сообщает его пресс-служба.

«Я хочу четко заявить: мы ожидаем, что Иран выплатит компенсацию этим семьям. Но я встречался с ними. Они не могут ждать неделями. Им нужна поддержка сейчас», – сказал Трюдо, отметив, что это первый шаг, который делает канадское правительство для помощи семьям жертв.

Как пишет агентство Associated Press, он также сказал, что черные ящики PS752 значительно повреждены, а у Ирана нет ни экспертов, ни оборудования, необходимого для их расшифровки. Он отметил, что сделать это нужно как можно скорее, и подходящая лаборатория есть во Франции.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января вблизи Тегерана вскоре после взлета. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил.

Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета «земля – воздух». Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. По информации американских СМИ, ракет было две. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве заявили, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и «по форме и высоте полета напоминал вражеский объект».

14 января власти Ирана заявили о задержании нескольких человек, подозреваемых по делу о крушении украинского самолета.

Черные ящики сбитого самолета передадут для расшифровки во Францию, заявили в Иране. 11 января французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сообщило, что примет участие в технических работах. В сообщении указывается, что за график расследования ответственны власти Ирана.

14 января президент «Международных авиалиний Украины» Евгений Дыхне сказал, что черные ящики сбитого самолета, вероятно, будут расшифровываться в Украине. Офис Генерального прокурора и Служба безопасности Украины обратились в компетентные органы Исламской Республики Иран с запросом о правовой помощи, связанной с передачей украинским правоохранителям бортовых самописцев (черных ящиков) с самолета Boeing 737.

Один из руководителей группы, которая ведет расследование, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявил, что расшифровка черных ящиков начнется 20 января. 14 января в Национальном бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины сообщили, что глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар планирует прибыть в Украину с целью определения лаборатории для расшифровки черных ящиков.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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