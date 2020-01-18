Юная украинка продала девственность немецкому бизнесмену за 1,2 млн евро

Уроженка Харькова 19-летняя Катя, в настоящее время проживающая в Соединенных Штатах, продала свою девственность 58-летнему бизнесмену из Мюнхена. Сумма «сделки», по информации британского издания Daily Mail, составила 1,2 млн евро.

Девушка выставила девственность на продажу через онлайн-эскорт-агентство, пишет Daily Mail.

На подтвержденную врачом девственность украинки также претендовали адвокат из Нью-Йорка, который был готов заплатить 1 млн евро, и певец из Токио, предлагавший Кате 800 тыс. евро.

Мюнхенский бизнесмен, выигравший «торги», является хозяином сети фитнес-студий. В статье говорится, что мужчина якобы выразил готовность жениться на украинке и платить ей 10 тыс. евро ежемесячно.

Изначально девушка оценила свою девственность в 100 тыс. евро. Она призналась, что долго размышляла перед тем, как разместить объявление, однако потом поняла, что, лишившись девственности с любимым человеком, в будущем она скорее всего пожалела бы, что не продала ее.

Встреча Кати с бизнесменом из Мюнхена должна состояться на территории Германии, где официально разрешена проституция.





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Последнее: Уроженка Харькова 19-летняя Катя, в настоящее время проживающая в Соединенных Штатах, продала свою девственность 58-летнему бизнесмену из Мюнхена. Сумма «сделки», по информации британского издания Daily Mail, составила 1,2 млн евро. Девушка выставила девственность на продажу через онлайн-эскорт-агентство, пишет Daily Mail. На подтвержденную врачом девственность украинки также претендовали адвокат из Нью-Йорка, который был готов заплатить 1 млн […]