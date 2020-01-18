Майк Помпео рассказал о планах США нанести удар по ядерным объектам Ирана

Власти Соединенных Штатов не исключали возможности нанесения превентивного удара по некоторым ядерным объектам на территории Ирана. Об этом накануне рассказал государственный секретарь США Майк Помпео.

Как оказалось, возможная атака была запланирована лишь для того, чтобы у Ирана не появилось ядерное вооружение. Для Вашингтона это один из ключевых вопросов, над которым власти думали длительное время, подчеркнул госсекретарь. Более того, политик вспомнил заявление главы Белого дома Дональда Трампа, пообещавшего, что до конца его президентских полномочий Иран не должен обзавестись ядерным оружием.

Стоит напомнить, что конфликт между двумя странами возник после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара со стороны американских летчиков. Через некоторое время в Тегеране пообещали ответные меры: 8 января Иран атаковал американские военные базы на территории Ирака, однако американские военнослужащие были предупреждены об этом.

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