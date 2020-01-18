Потолок рухнул на спящего ребенка в Петербурге

В Санкт-Петербурге в одном из домов потолок обрушился на спящего ребенка.

Инцидент произошел в квартире на последнем этаже жилого дома. Ребенок выжил, его спасли одеяло и плиты из пенопласта, передает «360» в Telegram.

Отмечается, что проживающая в квартире семья неоднократно обращалась в управляющую компанию с жалобами на протечку в потолке и плесень, но ее игнорировали.

Напомним, в 2018 году в одной из московских школ потолок обрушился на детей.

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Последнее: В Санкт-Петербурге в одном из домов потолок обрушился на спящего ребенка. Инцидент произошел в квартире на последнем этаже жилого дома. Ребенок выжил, его спасли одеяло и плиты из пенопласта, передает «360» в Telegram. Отмечается, что проживающая в квартире семья неоднократно обращалась в управляющую компанию с жалобами на протечку в потолке и плесень, но ее игнорировали. […]