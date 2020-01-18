Камерон Диас решилась на второго ребенка после рождения дочери

Недавно папарацци смогли запечатлеть Камерон Диас во время прогулки с новорожденной дочерью. Выяснилось, что актриса уже готова к рождению второго ребенка.

Знаменитость и ее муж Бенджи Мэдден много времени проводят с малышкой Рэдикс и готовы все время наблюдать за тем, как она просто спит или лежит в кроватке. Родители настолько очарованы дочерью, что уже хотят подарить ей брата или сестру. Ранее Камерон Диас говорила, что после встречи избранника в 2014 году она нашла «идеального партнера» и почувствовала себя по-настоящему счастливой. После этого звезда кино почти исчезла со светских хроник и неожиданно для фанатов бросила Голливуд. Сейчас артистка посвящает себя домашним делам и написанию книг о здоровом образе жизни. Хотя пара и поженилась в 2016 году, однако завести детей у них долгое время не получалось. После неудачных курсов ЭКО супруги решили усыновить малыша, но внезапно лечение помогло и Диас родила девочку.

После появления дочери актриса и ее муж сетовали, что не стали родителями в более юном возрасте. По этой причине они хотят родить второго ребенка. Пока фанатам семейства не повезло увидеть снимки наследницы артистов, поскольку они не готовы делиться этой информацией. После появления первенца звездная мать почти не выходит из дома, хотя на днях репортеры все-таки заметили ее на улице с малышкой.

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Последнее: Недавно папарацци смогли запечатлеть Камерон Диас во время прогулки с новорожденной дочерью. Выяснилось, что актриса уже готова к рождению второго ребенка. Знаменитость и ее муж Бенджи Мэдден много времени проводят с малышкой Рэдикс и готовы все время наблюдать за тем, как она просто спит или лежит в кроватке. Родители настолько очарованы дочерью, что уже хотят […]