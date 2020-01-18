В Москве началась серия одиночных пикетов против изменения Конституции

18.01.2020, 14:20, Новости дня

Организатор пикетов, муниципальный депутат и журналист Илья Азар считает, что Путин «совершил конституционный переворот»



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