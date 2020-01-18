В Москве началась серия одиночных пикетов против изменения Конституции

Организатор пикетов, муниципальный депутат и журналист Илья Азар считает, что Путин «совершил конституционный переворот»
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Последнее: Недавно папарацци смогли запечатлеть Камерон Диас во время прогулки с новорожденной дочерью. Выяснилось, что актриса уже готова к рождению второго ребенка. Знаменитость и ее муж Бенджи Мэдден много времени проводят с малышкой Рэдикс и готовы все время наблюдать за тем, как она просто спит или лежит в кроватке. Родители настолько очарованы дочерью, что уже хотят […]
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