Директор школы в Москве уволился после драки ученика с учителем

18.01.2020, 14:19, Новости дня

Директор московской школы, где ранее в результате конфликта ученик ударил учителя, уволился. В школе проводится проверка, сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы.

«Директор школы, не снимая с себя ответственности за случившееся, принял решение об увольнении. Департамент образования и науки города Москвы держит ситуацию на контроле. Также инцидент находится на контроле у сотрудников соцзащиты», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что учитель непрофессионально среагировала на неподобающее поведение подростка. «В результате возникшего недопонимания школьник сначала ударил учителя, затем разбил стекло шкафа и повредил руку. Сотрудники школы оперативно вызвали скорую помощь. Врачи обследовали мальчика и педагога, госпитализация им не потребовалась», – добавили в департаменте.

Проверка данного инцидента продолжается.

Напомним, ученик ударил учителя после того, как женщина попыталась вытащить у него наушники, в которых он сидел во время урока. В ответ ученик ударил 61-летнюю учительницу по лицу и руке. После этого СК РФ начал проверку данного инцидента.



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Последнее: Директор московской школы, где ранее в результате конфликта ученик ударил учителя, уволился. В школе проводится проверка, сообщили в пресс-службе департамента образования Москвы. «Директор школы, не снимая с себя ответственности за случившееся, принял решение об увольнении. Департамент образования и науки города Москвы держит ситуацию на контроле. Также инцидент находится на контроле у сотрудников соцзащиты», – сообщили […]

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