Постояльцев дома престарелых в Подмосковье госпитализировали с отравлением

Восемь пожилых людей отравились едой в доме престарелых в подмосковном Реутове, сообщили в медицинских службах региона.
Источник сообщил, что «пищевое отравление зафиксировано в доме престарелых в Реутове», госпитализировали восемь человек, передает ТАСС.
Причины случившегося выясняются, проводится проверка.
В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщили, что врачи оценивают состояние поступивших с отравлением пациентов как средней степени тяжести. Им оказывают «всю необходимую помощь».
В Минздраве региона также уточняют, что число госпитализированных выросло до девяти.
В свою очередь министр социального развития Московской области Ирина Фаевская сообщила, что у всех пострадавших взяты анализы, они в стабильном состоянии.
«После лабораторной экспертизы мы сможем сделать выводы по причинам сложившегося инцидента. Собственная столовая в учреждении отсутствует, питание доставлялось сторонней организации. При необходимости соответствующие органы проведут проверку поставщика», – сказала она.
В управлении Роспотребнадзора по Московской области сообщили, что специалисты уже выехали на место и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее во Франции в доме престарелых от отравления умерли четверо постояльцев.
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Последнее: Восемь пожилых людей отравились едой в доме престарелых в подмосковном Реутове, сообщили в медицинских службах региона. Источник сообщил, что «пищевое отравление зафиксировано в доме престарелых в Реутове», госпитализировали восемь человек, передает ТАСС. Причины случившегося выясняются, проводится проверка. В пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщили, что врачи оценивают состояние поступивших с отравлением пациентов как средней степени […]
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