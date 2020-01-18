Мнение: Экспансия Вайлдберис, экономия на покупке одежды и проблемы швейной промышленности

1. Ещё одна российская интернет-компания выбилась в число мировых лидеров. На этот раз в совершенно неожиданной области – в торговле одеждой. Казалось бы, весь топ здесь должны занимать либо европейцы с их традициями пресыщенной толерантности, либо азиаты с их дешёвым производством и развитым умением торговать. Но нет – на первом месте оказался российский бренд:
https://lenta.ru/news/2019/12/27/wild/
Крупнейший интернет-магазин одежды в России Wildberries стал самым популярным в мире. Об этом свидетельствуют результаты исследования маркетинговой компании SEMrush, которые приводит WWD.
Российский сайт с большим отрывом опередил по посещаемости известные мировые онлайн-ретейлеры, включая H&M, Macy’s, Zaful, Zara, Asos и другие. Согласно отчёту, в 2019 году на Wildberries зашли 78,4 миллиона пользователей, в то время как трафик его главного конкурента H&M составил 64,1 миллиона.
Как отметил старший вице-президент по маркетингу SEMrush Максим Росляков, к концу года компания вырвалась на первую позицию рейтинга, даже несмотря на то, что в начале года едва ли обходила другие бренды.
Пункты выдачи заказов Вайлдберис действуют в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении, в этом году сеть вышла также на европейский рынок в Польше:
https://lenta.ru/news/2020/01/09/wildberries/
2. За прошлый год продажи одежды, обуви и аксессуаров в России впервые с 2015 года сократились (на 3-4%). Вместо вещей из среднего сегмента люди стали чаще покупать более дешёвые вещи из масс-маркета и дискаунтеров:
https://www.kommersant.ru/doc/4215522
Журналисты «Коммерсанта» связывают это с аномально тёплыми осенью и зимой, а также с падением доходов населения, ростом НДС и инфляцией. Насчёт погоды спору нет, однако последние три пункта выглядят явно натянутыми.
Падение располагаемых доходов – и без того едва заметное – в прошлом году замедлилось, а в предыдущие три года почему-то оно не помешало росту продаж. Инфляция сейчас вблизи рекордно низких значений, а НДС вырос всего на 2%.
Возможно, дело всё-таки в том, что люди просто стали опытнее, лучше научились находить дешёвые аналоги и сознательно начали экономить на менее важных вещах:
По данным исследования Nielsen и Conference Board, в третьем квартале 2019 года на одежде экономили 56% россиян, на развлечениях — 52%, на отпуске — 34%. Госпожа Лебсак-Клейманс добавляет, что в 2019 году покупатели впервые стали массово стремиться к разумному потреблению, в том числе к длительному использованию товаров.
Хорошо известный факт: во многих европейских странах, – даже там, где доходы населения сравнительно высокие, – всё равно считается хорошим тоном экономить на одежде и не менять гардероб без особой необходимости. Протестантская мораль, скромность, демократичность, привычка скрывать реальный уровень своих доходов – вот это всё. Возможно Россия, наконец, удовлетворила отложенный спрос на красивую одежду и возвращается к нормальной жизни, когда спортивный костюм надевают в спортзал, а праздничный наряд — на праздник.
3. У многих читателей, разумеется, возник вопрос: хорошо, россияне научились продавать и покупать одежду, но что у нас с производством? Российских производителей одежды, обуви и аксессуаров много:
https://ruxpert.ru/Российская_продукция
Этот бизнес не требует больших инвестиций. Швейный цех для небольшого бренда можно открыть, например, за 8 миллионов рублей в Москве (стоимость двухкомнатной квартиры), за 3 миллиона в подмосковных Люберцах или всего лишь за 500 тысяч рублей в Рязани:
https://vc.ru/offline/98711-skolko-stoit-otkryt-shveynyy-ceh-v-rossii-i-mozhno-li-zarabotat-na-seriynom-poshive-odezhdy
В последнем, рязанском примере компания за 4 года вышла на годовой оборот в 50 миллионов рублей, успешно развив собственный бренд детской одежды. Именно от создания уникального продукта и узнаваемого бренда зависит успех – просто на дешевизну производства делать ставку бессмысленно, китайцев и прочих азиатов в этом сегменте всё равно не перебороть.
Основатели швейных цехов по ссылке жалуются на долгий срок окупаемости оборудования (в случае низких объёмов выпуска), нехватку квалифицированного персонала, нежелание молодёжи работать швеями (из-за низких зарплат) и отсутствие развитого рынка сырья в стране (в плане текстиля и оборудования существует зависимость от Китая, Кореи, Германии, Узбекистана и Турции).
К сожалению, решить эти проблемы целиком не представляется возможным. Оборудование теоретически можно импортозаместить, однако хлопок, например, в России растёт не так хорошо, как в Узбекистане или Турции. Поскольку в стоимости одежды велика доля ручного труда, существует низкий потолок зарплат, выше которого продукция перестаёт быть конкурентоспособной, если только речь не идёт об узнаваемом дорогом бренде.
Источник: Место для дискуссий
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Последнее: 1. Ещё одна российская интернет-компания выбилась в число мировых лидеров. На этот раз в совершенно неожиданной области – в торговле одеждой. Казалось бы, весь топ здесь должны занимать либо европейцы с их традициями пресыщенной толерантности, либо азиаты с их дешёвым производством и развитым умением торговать. Но нет – на первом месте оказался российский бренд: https://lenta.ru/news/2019/12/27/wild/ […]
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