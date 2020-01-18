Фигуры высшего пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами летчика

В Сети появилось снятое из кабины летчика видео с учений ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». На кадрах видно, как вертолет выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа на предельно малой высоте.
Видео опубликовал телеканал «Звезда».
Пилоты продемонстрировали «воронку» – движение по кругу, при котором противника держат на прицеле, а также «горку» – полет боком с резким набором высоты на скорости 90 километров в час.
В октябре в Сети появилось видео, как летчики армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор» уничтожили колонну техники на учениях под Хабаровском.
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Последнее: В Сети появилось снятое из кабины летчика видео с учений ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». На кадрах видно, как вертолет выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа на предельно малой высоте. Видео опубликовал телеканал «Звезда». Пилоты продемонстрировали «воронку» – движение по кругу, при котором противника держат на прицеле, а также «горку» – полет боком с резким набором высоты […]
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