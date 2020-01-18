Фигуры высшего пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами летчика

18.01.2020, 14:05, Новости дня

В Сети появилось снятое из кабины летчика видео с учений ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». На кадрах видно, как вертолет выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа на предельно малой высоте.

Видео опубликовал телеканал «Звезда».

Пилоты продемонстрировали «воронку» – движение по кругу, при котором противника держат на прицеле, а также «горку» – полет боком с резким набором высоты на скорости 90 километров в час.

В октябре в Сети появилось видео, как летчики армейской авиации Восточного военного округа на ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор» уничтожили колонну техники на учениях под Хабаровском.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Сети появилось снятое из кабины летчика видео с учений ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». На кадрах видно, как вертолет выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа на предельно малой высоте. Видео опубликовал телеканал «Звезда». Пилоты продемонстрировали «воронку» – движение по кругу, при котором противника держат на прицеле, а также «горку» – полет боком с резким набором высоты […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика