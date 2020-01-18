Мнение: Путинский круг

18.01.2020, 14:04, Разное

Молодой Путин был вынужден скрывать свою набожность. Время было такое… Но сейчас нет необходимости прятать нательный крестик и обходить стороной церковь…

На сайте Кремля – огромное количество фотографий, свидетельствующих, что Путин – глубоко верующий человек.

Возможно, что именно из-за набожности Путина, бдительные блогеры и обратили внимание, что свои предложения об изменении структуры власти в России, Путин огласил, находясь в круге.

Как тут не вспомнить гоголевского Хому Брута, спасавшегося от нечисти, нарисовав белый круг.

И мне вот интересно, путинский круг был нарисован по инициативе самого Путина? Или это ФСО постаралось?

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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