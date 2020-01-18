Мнение: Путинский круг

Молодой Путин был вынужден скрывать свою набожность. Время было такое… Но сейчас нет необходимости прятать нательный крестик и обходить стороной церковь…
На сайте Кремля – огромное количество фотографий, свидетельствующих, что Путин – глубоко верующий человек.
Возможно, что именно из-за набожности Путина, бдительные блогеры и обратили внимание, что свои предложения об изменении структуры власти в России, Путин огласил, находясь в круге.
Как тут не вспомнить гоголевского Хому Брута, спасавшегося от нечисти, нарисовав белый круг.
И мне вот интересно, путинский круг был нарисован по инициативе самого Путина? Или это ФСО постаралось?
Фотографии отсюда, отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Сети появилось снятое из кабины летчика видео с учений ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». На кадрах видно, как вертолет выполнил фигуры сложного малоскоростного пилотажа на предельно малой высоте. Видео опубликовал телеканал «Звезда». Пилоты продемонстрировали «воронку» – движение по кругу, при котором противника держат на прицеле, а также «горку» – полет боком с резким набором высоты […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Собянин озвучил позицию по введению платного въезда в Москву / 28 ноября
- Трехстороннюю встречу по транзиту газа перенесли на следующую неделю – СМИ / 29 ноября
- Бордюр… ну, или поребрик / 2 декабря
- Трамп, Джонсон, Элтон Джон — France 3 рассказал, от кого ждать самых громких событий 2020 года / 5 января
- Зеленский рассказал, какие изменения внесут в законопроект о рынке земли / 25 ноября
- Автоновости: «Шнива» превратится в «Ладу»: АвтоВАЗ выкупил СП GM-АвтоВАЗ / 9 декабря
- На Марсовом поле забросали снегом Вечный огонь / 4 декабря
- Яна Рудковская раскритиковала Авербуха за низкий гонорар Медведевой / 14 января