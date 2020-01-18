Обнаженная грудь супруги Александра Цекало Дарины Эрвин свела с ума пользователей Сети

18.01.2020, 14:04, Разное

Молодая супруга Александра Цекало в очередной раз показала себя полуобнаженной перед камерой. Фото Дарины Эрвин сводят с ума пользователей Сети.
Ранее 28-летняя художница говорила, что любит писать картины только в полуголом виде. Похоже, избранница Александра Цекало, как и его предыдущая жена Лолита Милявская, не имеет никаких комплексов. Продюсера не смущает публичное проявление сексуальности супруги. При этом он гордится ею и часто сталкивается с завистью со стороны других мужчин. Это случается даже во время выхода знаменитостей в свет. Также Дарина Эрвин часто публикует в Instagram обнаженные кадры, которые приводят в восторг мужскую часть интернета. На недавно размещенном снимке грудь девушки прикрывали лишь пряди длинных темных волос, которые она оставила распущенными.

Пользователи Сети моментально засыпали художницу комплиментами. Некоторые спросили, можно ли посетить мастер-класс жены Цекало. «Внеземная красота», «Просто огонь!» — писали поклонники. Многие не верят, что Эрвин испытывает искренние романтические чувства к 58-летнему мужу, однако пара не обращает на это внимания. Продюсер рядом с избранницей заметно похудел и часто балует ее изысканными презентами.



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Последнее: Молодая супруга Александра Цекало в очередной раз показала себя полуобнаженной перед камерой. Фото Дарины Эрвин сводят с ума пользователей Сети. Ранее 28-летняя художница говорила, что любит писать картины только в полуголом виде. Похоже, избранница Александра Цекало, как и его предыдущая жена Лолита Милявская, не имеет никаких комплексов. Продюсера не смущает публичное проявление сексуальности супруги. При […]

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