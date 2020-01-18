«Танец двух легенд и друзей»: Алла Пугачева и юбиляр Игорь Николаев порадовали поклонников

18.01.2020, 14:04, Разное

Звезды отечественной эстрады Алла Пугачева и Игорь Николаев прошлись в медленном танце, порадовав поклонников. Уникальное видео на вечеринке в честь 60-летия знаменитого композитора снял продюсер Иосиф Пригожин.
Он считает ролик эксклюзивным, так как увидеть совместный танец двух легендарных артистов можно крайне редко. Почти 40-летний творческий союз талантливой певицы и знаменитого композитора для многих является примером плодотворного содружества во имя искусства. Огромное количество песен написано Игорем Николаевым специально для Примадонны. Ставшие хитами в свое время, они продолжают дарить слушателям не только ностальгические воспоминания, но и чувство сопричастности к прекрасному.Кроме того, их дружба, основанная на взаимном уважении, является образцом настоящих человеческих отношений.

Короткий танец, к сожалению многих поклонников, был прерван приходом новых гостей. Несколько трогательных мгновений, подаренных зрителям, были восприняты ими с благодарностью.



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