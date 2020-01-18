«Фотку с нами сделаете?» — Полицейские остановили Lexus Усика

18.01.2020, 13:54, Новости дня

Полицейские остановили украинского боксера Александра Усика, который ехал за рулем своего авто Lexus. Видео 17 января опубликовали в Instagram-аккаунте social_organization_sikario.

Полицейский попросил Усика предъявить документы, а также спросил: «Как у вас дела?». Боксер ответил: «Вообще великолепно все», после чего спросил: «Можете пояснить, почему меня остановили?».

 Сотрудник правоохранительных органов объяснил, что «Lexus», за рулем которого находился Усик, входит в число автомобилей, которые чаще всего подвергаются угону. После этого полицейский попросил Усика: «Фотку сделаете с нами?». Боксер ответил: «Могу» и рассмеялся.

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Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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