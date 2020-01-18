В Киевском СИЗО заключенные спят по очереди и в верхней одежде – Офис омбудсмена

В Киевском следственном изоляторе постоянно нарушаются требования к содержанию заключенных. Об этом пресс-служба Офиса обмбудсмена Украины заявила 18 января по результатам повторной проверки в учреждении.

Мониторинг проводила группа, в состав которой вошли сотрудники Офиса омбудсмена и представители общественной организации «Украинский центр предотвращения пыток» Николай Карпюк, Эдем Бекиров и Алексей Сизонович.

В частности, во время проверки обнаружили, что врезультате постоянного нарушения в учреждении требований раздельного содержания, среди заключенных возникают конфликты, которые могут привести к тяжелым последствиям, в том числе массовых беспорядков.

Большинство камер не оборудованы искусственным освещением, окна чрезмерно зарешечены, стены в некоторых камерах влажные и покрыты грибком. Камеры не оборудованы бачками с питьевой кипяченой водой и приточно-вытяжной вентиляцией, сказано в релизе.

«В отдельных камерах следственного изолятора до сих пор отсутствуют стекла и не работает система отопления. Поэтому заключенным приходится закрывать окна одеялами и спать в верхней одежде. По требованию мониторинговой группы указанный недостаток был немедленно устранен работниками учреждения. Мониторы обнаружили факты, когда заключенные не были обеспечены спальным местом, в связи с чем они вынуждены спать по очереди, или на полу камеры, что является грубым нарушением при размещении лиц в следственном изоляторе», – заявили в Офисе обмудсмена.

При этом, согласно сообщению, в новом корпусе обнаружили камеры, которые находятся в образцово-показательном состоянии и не используются.

‼️Наші монітори спільно із представниками громадської організації «Український центр запобігання катувань» Миколою… Posted by Офіс Омбудсмана України on Laupäev, 18. jaanuar 2020

Также мониторинговая группа сообщила, что заключенным не предоставляют надлежащую медицинскую помощь – во время визита было обнаружено 20 заключенных, находившихся в контакте с больными туберкулезом, которым в течение длительного времени не было проведено обследование.

В СИЗО есть рентген-кабинет, но из-за недостатка финансирования его содержат в неудовлетворительном состоянии, отметили проверяющие. «Стены поражены плесенью, вода отсутствует, канализационная сеть фактически не функционирует;оборудование устарело, рентгенологический и флюорографический аппарат не работают», – сказано в отчете.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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