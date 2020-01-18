ЧП с самолетом в Новосибирске попало на видео

18.01.2020, 13:44, Новости дня

Один из пассажиров рейса Новосибирск – Камрань авиакомпании S7 Airlines запечатлел на видео загоревшийся двигатель самолета.

Кадры опубликованы в сообществе «ЧП Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

 

На записи видно воспламенившийся во время запуска двигатель воздушного судна.

Напомним, иннцидент произошел накануне вечером в аэропорту Толмачево. Двигатель самолета А-321neo воспламенился при запуске.

На борту находились более 200 пассажиров, никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной возгорания стало авиационное топливо, скопившееся в выхлопной системе двигателя.



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