Свиньи съели своего хозяина на Новый год

Останки 71-летнего поляка были обнаружены во дворе его дома в новогодние праздники. Их нашел сосед, который решил зайти в гости к товарищу, которого давно не видел. Вместо него рядом с жилищем лежала лишь горстка костей, сообщает The Sun.

По предварительной версии, мужчина стал жертвой своих огромных питомцев: фермер держал свиней венгерской породы, которые отличаются своими размерами. Местные власти считают, что у него мог случиться инфаркт, а животные съели его тело уже после смерти. Однако сосед уверяет, что эти звери могли напасть и на живого человека, если он забыл их покормить.

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