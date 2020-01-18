Гражданам Украины посоветовали объединиться в пророссийское движение

18.01.2020, 13:37, Новости дня

Проживающим на Украине российским соотечественникам стоит объединиться в пророссийское движение, с таким призывом выступил депутат Госдумы от крымского региона Андрей Козенко.

«Казалось бы, после воссоединения Крыма с Россией, можно было бы совершенно забыть про Украину, где нас никогда не считали родными, в которой сейчас переписывают историю, запрещают русский язык, но там живут миллионы наших российских соотечественников, которых мы обязаны поддерживать», – приводит его слова РИА «Новости».

На митинге, посвященном 366-й годовщине Переяславской рады, Козенко пообещал, что РФ поддержит людей, проживающих на Украине и «готовых объединиться в пророссийское движение для того, чтобы повторить события Переяславкой рады».

По его мнению, рано или поздно народы РФ и Украины будут жить вместе в рамках единого, великого и могучего государства.

Запорожским казачеством под предводительством гетмана Богдана Хмельницкого в Переяславе 18 января 1654 года было принято решение о вхождении части территории современной Украины в состав России.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Новый премьер-министр России Михаил Мишустин наметил перестановки в правительстве страны. СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК. По данным издания, министр финансов России Антон Силуанов уйдет с поста первого заместителя председателя правительства, который он прежде совмещал с работой главы ведомства. Вместо него освободившееся место может […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика