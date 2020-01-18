Эксперты назвали 5 систем, снижающие ресурс двигателя автомобиля

При разработке новых современных двигателей автопроизводители стараются сделать их не только экономичными и экологичными, но и более мощными. В то же время о потребительских характеристиках часто забывают. Специалисты решили перечислить 5 систем, из-за которых ресурс мотора значительно снижается.

Во-первых, стоит выделить систему снижения объема камер сгорания или «даунсайзинг». Благодаря ей можно сократить вредные выбросы, но для достижения заявленной мощности необходимо увеличить степень сжатия. Данная характеристика, к слову, также ограничивается в связи с качеством топлива или из-за материалов, из которых сделаны механизмы поршневой группы. Во-вторых, это поршни с короткой юбкой, увеличивающие нагрузку на стенки цилиндра. В итоге поршень (особенности при высоких оборотах) пробивает масляную пленку, что негативно влияет на долговечность поршневой группы. В-третьих, малообъемный двигатель с турбонаддувом имеет конструкционные особенности, не позволяющие ему служить долго. Силовые установки обладают повышенным износом и требуют капитального ремонта после 100 000 километров эксплуатации.

При минусовой температуре движок необходимо прогревать хотя бы 5 минут, отмечают эксперты. Тем не менее, из-за современных экологических норм разработчики редко обращают внимание на рекомендации о прогреве, что и приводит к дальнейшему отказу всей шатунно-поршневой группы. В заключение специалисты назвали еще одним моторным «вредителем» систему «старт-стоп», служащую для автоматического отключения движка и сокращения вредных выбросов. Исследования показали: без этой функции силовая установка запустится около 100 000 раз, а без неё – не менее 10 миллионов. Очевидно, что во втором случае она выйдет из строя позже.

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