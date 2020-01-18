Медики назвали причины возникновения шума в ушах

С шумом в ушах могут столкнуться как здоровые, так и больные личности. Медики назвали причины возникновения неприятного ощущения.

Если данное состояние возникает при обычных обстоятельствах, то многие мужчины и женщины начинают паниковать. Как отметили специалисты, шум в ушах объясняется перемещением крови по меленьким сосудам внутреннего уха. Он является признаком, который пишет о развитии болезней органов слуха. Иногда это ощущение может стать симптомом сердечного недуга. Оно возникает при малокровии, авитаминозе, отравлении алкоголем, ртутью, свинцом и никотином, а также при ряде других причин. Как утверждают медики, шум в ушах способен появиться при перемещении элементов воспаления из носоглотки в слизистую оболочку евстахиевой трубы, что приводит к кратковременной глухоте.

Сила гула может возрастать, при этом снижается качество слуха. Ощущение возникает при изменчивости параметров артериального давления или серьезном психологическом возбуждении. Долгие физические нагрузки и гормональные колебания также становятся причиной появления вышеназванного процесса. В ходе его лечения применяются различные медикаменты, в том числе антигистаминные препараты.

Медики часто используют аппаратную терапию при шуме в ушах или применяют пневмомассаж. Диагностика болезней проводится с помощью соответствующего врачебного осмотра.

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