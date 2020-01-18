У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

В центре Москвы у администрации президента проходят пикеты против внесения изменений в Конституцию России. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Люди выстроились в очередь, чтобы встать в пикет с плакатом. Среди участников акции — муниципальный депутат Илья Азар, активист «Декоммунизации» Дмитрия Энтео, участник «Наблюдателей Дагестана» Руслан Магомедов и другие. К акции также присоединилась участница Pussy Riot Мария Алехина. Она пришла с плакатом «Одни на нарах, другие голодные. Славься, Отечество наше свободное».

Также на акцию пришли активисты SERB, которые сначала пытались вступить в дискуссию с пикетчиками, а потом напали на одного из пикетчиков, отобрав и разорвав его плакат. На плакате было написано: «Путин узурпатор».

Активистку SERB, разорвавшую чужой плакат, задержали сотрудники полиции. Она заявила, что плакат «оскорбил ее и президента России, которого она выбирала». Позже сотрудники полиции полиции задержали еще одну активистку SERB. Она порвала еще один плакат пикетирующих, набросившись на активистку.

15 января Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию и предложил внести изменения в Конституцию. В частности, планируется расширить полномочия местной власти, закрепить в Конституции, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже уровня прожиточного уровня в регионе, убрать оговорку о президентстве два срока подряд. Кроме того, среди предложенных им поправок — соблюдение Россией требований международного законодательства и международных договоров только в том случае, если они не противоречат Конституции.

Власти Москвы согласовали проведение митинга против изменений в Конституции. Акция пройдет 1 февраля на проспекте Академика Сахарова.

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