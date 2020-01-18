Сменился лидер списка самых богатых людей по версии Forbes

Генеральный директор группы компаний по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно вышел на первое место в списке самых богатых людей мира по версии журнала Forbes.

По данным издания, состояние 70-летнего Арно и его семьи составляет 117 млрд долларов.

Руководителю LVMH удалось обогнать главу крупнейшего онлайн- ретейлера Amazon Джеффа Безоса, состояние которого оценивается в 115,6 млрд долларов.

На третьей строчке расположился основатель компании Microsoft Билл Гейтс (110,6 млрд долларов).

16 декабря 2019 года Арно впервые возглавил список самых богатых бизнесменов планеты, его состояние за один день выросло на 1,8 млрд долларов, до 109,6 млрд долларов, что позволило ему обогнать Безоса, состояние которого в тот момент оценивалось в 109,5 млрд долларов.

Однако тогда гендиректор LVMH смог выбиться в лидеры всего на несколько минут.

В конце декабря Арно был назван Forbes одним из самых удачливых миллиардеров 2019 года: за последние 12 месяцев ему удалось заработать больше, чем другим богатейшим людям мира.

Доходы Арно за отчетный период составили 40 млрд долларов, к тому моменту его общее состояние увеличилось до 107,7 млрд долларов. Одной из главных причин успеха стало значительное повышение курса акций LVMH.

Ранее сообщалось, что в РФ появились два новых долларовых миллиардера.

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