Урганта захотели лишить гражданства

Православные активисты обиделись на шутки о христианстве.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала требование православного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства России. Об этом она написала в Telegram.
По ее словам, православные активисты проявляют нетерпимость и считают, будто «имеют право решать, кто может быть русским, а кто — нет».
«Не думаю, что за шутки можно выгонять человека из страны. Конечно, я не Иван Ургант — шутить так не умею. Но история с «запретами» и «угрозами» уже перестает быть томной», — отметила депутат.
Участники «Сорок сороков» потребовали лишить Урганта гражданства из-за шуток о христианстве, прозвучавших в эфире «Вечернего Урганта» 7 января. Их возмутил показанный в начале выпуска коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа. Он был изображен в колыбели в окружении овец и режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Авторы петиции посчитали это пародией на икону с изображением Рождества Иисуса Христа и «глумлением над христианскими традициями, чтобы оскорбить чувства верующих».
Ранее Ургант посмеялся над «Разговором с Дмитрием Медведевым».
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