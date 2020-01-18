Урганта захотели лишить гражданства

Православные активисты обиделись на шутки о христианстве.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала требование православного движения «Сорок сороков» лишить телеведущего Ивана Урганта гражданства России. Об этом она написала в Telegram.

По ее словам, православные активисты проявляют нетерпимость и считают, будто «имеют право решать, кто может быть русским, а кто — нет».

«Не думаю, что за шутки можно выгонять человека из страны. Конечно, я не Иван Ургант — шутить так не умею. Но история с «запретами» и «угрозами» уже перестает быть томной», — отметила депутат.

Участники «Сорок сороков» потребовали лишить Урганта гражданства из-за шуток о христианстве, прозвучавших в эфире «Вечернего Урганта» 7 января. Их возмутил показанный в начале выпуска коллаж, который иллюстрировал рождение американского актера Николаса Кейджа. Он был изображен в колыбели в окружении овец и режиссеров Никиты Михалкова, Квентина Тарантино и Стивена Спилберга. Авторы петиции посчитали это пародией на икону с изображением Рождества Иисуса Христа и «глумлением над христианскими традициями, чтобы оскорбить чувства верующих».

Ранее Ургант посмеялся над «Разговором с Дмитрием Медведевым».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Новый премьер-министр России Михаил Мишустин наметил перестановки в правительстве страны. СМИ сообщили, что своих постов лишатся глава аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Ольга Голодец, сообщает РБК. По данным издания, министр финансов России Антон Силуанов уйдет с поста первого заместителя председателя правительства, который он прежде совмещал с работой главы ведомства. Вместо него освободившееся место может […]