Опубликовано видео боя фрика «Руки-базуки» против бывшего заключенного

Поединок Кирилла Терёшина против Гены Собаки кончился ничьей.

Состоялся второй бой в спортивной карьере известного фрика из Пятигорска Кирилла Терешина. Из-за огромных, накачанных синтолом бицепсов носит прозвище «Руки-базуки».

Бой проходил в октагоне, но по правилам бокса. Соперником Терешина стал бывший заключенный Геннадий Беззубенко. После отсидки мужчина, носящий кличку «Гена собака», стал участником шоу «Трансформация из зека в человека».

В начале боя силы были равны, но затем «Руки-базуки» попытался доминировать и нанес несколько ударом Геннадию. Однако победителя в ходе боя выявить не удалось, сообщает «Блокнот Ставрополь». Терешин после боя подчеркнул, что не тренировался перед поединком.

Свой первый бой в октагоне «Руки-базуки» провел против другого фрика, Олега Монгола. Тогда Терешин проиграл.

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