В 2019 году российские суды вынесли менее 1% оправдательных приговоров

За такие результаты похвалили следователей.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в 2019 году российские суды вынесли менее одного процента оправдательных приговоров.

По его данным, за 11 месяцев 2019 года суды оправдали всего 545 подсудимых. «Эти цифры показывают работу следователей, труд, увенчанный хорошим результатом», — похвалил Бастрыкин своих подчинённых.

Председатель СК РФ также отчитался, что за 2019 год следователями направлено в суды более 88 тысяч уголовных дел, из них свыше 6,5 тысяч — о преступлениях, связанных с коррупцией.

Ранее стало известно, что в России хотят запретить судимым по тяжким статьям работать водителями такси.

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